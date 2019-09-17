2019-09-17T17:29:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белнефтехим продолжает переговоры о дальнейшей компенсации за грязную нефть

Очистка трубопровода от некондиционного сырья длится уже несколько месяцев
Ольга ИВАШЕНКО
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Белнефтехим продолжает переговоры о дальнейшей компенсации за грязную нефть.Белнефтехим продолжает переговоры о дальнейшей компенсации за грязную нефть.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как заявил сегодня в Минске заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, концерн продолжит переговоры с Россией по дальнейшей компенсации издержек Беларуси в связи с поставками в апреле этого года загрязненной хлоридами нефти, передает belta.by.

- На сегодняшний день завершены основные мероприятия по вытеснению загрязненной нефти с территории Беларуси. Поэтому мы считаем, что определенная часть тех потерь и ущерба, которые были зафиксированы, компенсированы, - сказал Сизов.

Как он отметил, «остались вопросы в части некомпенсированных выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и нанесения ущерба оборудованию НПЗ».

Напомним, о загрязнении органическими хлоридами нефтепровода «Дружба» стало известно 19 апреля этого года. По этой причине на Мозырском НПЗ было повреждено оборудование. В результате пришлось остановить экспорт нефтепродуктов и снизить мощности НПЗ. Чистая нефть в нужных объемах на «Нафтан» стала поступать только в июне.

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