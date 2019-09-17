Беларусь и США решили вернуть послов спустя 10 лет

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Как рассказал Дэвид Хэйл, в Беларусь он прибыл по просьбе Майка Помпео с целью поприсутствовать при важном историческом моменте - заявлении об обмене послами через определенное время.

Разумеется, Хэйл встретился с Александром Лукашенко. Белорусский президент назвал ненормальной ситуацию, при которой «два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют слабые отношения». По его словам, в США отмечают большую открытость Беларуси к «разнообразию» во внутренних делах и отношениях с внешним миром.

- Мы поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути, - цитирует слова Хэйла belta.by. - Мы очень поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси. Мы надеемся на политическое развитие, прогресс в сфере защиты прав человека, демократии и экономическое развитие.

Напомним, посла США в Беларуси не было 10 лет. Дипломатически все это время Беларусь и США были представлены на территории друг друга на уровне временных поверенных.

СПРАВКА "КП"

В дипломатии отзыв посла - серьезный шаг, демонстрирующий проблемы в отношениях между странами. Разрыв дипотношений США и Беларуси случился весной 2008 года, когда американцы ввели экономические санкции в ответ на то, что в тюрьме находился экс-кандидат в президенты Александр Козулин.

7 марта из Вашингтона был отозван посол Беларуси Михаил Хвостов, а 12 марта по настоянию белорусов из Минска уехала посол США Карен Стюарт.

Еще более серьезный конфликт начался после того, как США заморозили счета Белнефтехима. В середине апреля белорусские власти настойчиво рекомендовали организовать штат посольства США по формуле «посол плюс шесть сотрудников». 30 апреля 2008 года временному поверенному США Муру в белорусском МИДе вручили список дипломатов, объявленных персонами нон грата. Им дали 72 часа на то, чтобы собрать вещи и покинуть страну. В Минске оставались только временный поверенный в делах США Джонатан Мур и три дипломата. Посла США в Минске нет до сих пор. Но, видимо, скоро будет.