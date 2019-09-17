Автоугонщики катались на машине с 10-летней девочкой, а когда заметили ГАИ, бросили машину с ребенком в лесу

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Нетипичный случай автоугона произошел на днях на Гомельщине, проинформировали belta.by в пресс-службе УВД облисполкома.

История началась с того, что двое парней, проживающих в Докшицком районе, весь день копали картошку. Устали, а потому отчаянно захотели покататься на машине. Одна беда – автомобиля у них не было.

– Тогда фигуранты решили за бутылку водки одолжить авто у знакомого. Тот на сделку не пошел, и молодые люди ушли ни с чем, – пояснили в пресс-службе.

Однако желание приключений все не утихало, и парни вернулись к дому владельца авто. Мужчина уже ушел спать в дом, заперся, а машина – вот она, стоит во дворе…

– Тогда злоумышленники проникли в дом и украли ключи от авто. Угнав иномарку, они поехали кататься по окрестностям. По дороге заехали к знакомой и предложили ей вечернюю автопрогулку. Женщина не согласилась, но предложила прокатиться на машине своей 10-летней дочке, – добавили в УВД.

Тем временем хозяин авто уже заметил пропажу и позвонил в милицию. Преступники выезжали из лесного массива, когда заметили служебное авто, они быстро повернули обратно в лес и попытались скрыться. Автомобиль вскоре заглох на лесной дороге, и товарищи убежали с места происшествия, бросив перепуганную девочку одну в машине.

– Школьницу вернули маме. Личности подозреваемых установлены. Проводится проверка, – уточнили правоохранители.