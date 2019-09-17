В Могилевской области в лесу ветер повалил деревья на мужчин

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе Следственного Комитета в официальном аккаунте в Telegram сообщили о двух трагических происшествиях во время лесозаготовок в Могилевской области.

Так в понедельник, 16 сентября, в Волковичском лесничестве (Прим.: Могилевский район) погиб 59-летний рабочий. В лесном массиве велась раскряжевка леса, в какой-то момент подул сильный ветер, от порыва которого упал ствол сухостоя. Мужчина оказался приваленным деревом, он погиб на месте происшествия.

– На дереве, убившем лесоруба, сотрудники СК не нашли следов спила, то есть дерево упало именно от ветра, – пояснили в пресс-службе.

Еще один несчастный случай произошел в тот же день в одном из лесничеств Кличевского района. В Колбчанском лесхозе во время проведения работ в лесу сильным порывом ветра обломался березовый сук.

– Кусок дерева упал и сильно травмировал 32-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы, – уточнили в СК.

Оба факта травмирования на производстве проверяются сотрудниками местных МРОСК. Осмотрены места происшествий, опрошены свидетели, работают эксперты.