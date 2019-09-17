В Дятловском районе погиб 19-летний бесправник на Audi
Смертельное ДТП произошло на территории Дятловского района в понедельник, 16 сентября, проинформировали в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского областного исполкома.
В аварию рано утром попал 19-летний житель райцентра, который ранее привлекался за нарушение ПДД. В этот день примерно в 05.00 утра парень ехал на легковой «Ауди» в сторону Дятлова по автотрассе М11, направлением граница Литвы – Слоним – Бытень.
– На скруглении трассы автолюбитель не справился с управлением. Легковушка выскочила на правую обочину, где начался занос, отчего машину выбросило в кювет, – пояснили в пресс-службе.
За пределами дороги машина пролетела кювет и переворачиваясь, «вспахала» добрую полосу на кукурузном поле. В ДТП сильнейшие травмы получил водитель, молодой человек скончался от ран на месте аварии. В машине кроме него никого не было.
– Незадолго до смертельной аварии, в пятницу, 13 сентября, этого молодого человека сотрудники Госавтоинспекции привлекали к ответственности за «пьяную езду». К слову, водительского удостоверения у погибшего лихача никогда не было, – добавили в УВД.
Проводится проверка.
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