2019-09-17T19:24:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дятловском районе погиб 19-летний бесправник на Audi

Молодой человек потерял управление, и машина оказалась в кювете и перевернулась
Надежда БУТОВИЧ
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За пару дней до гибели молодого человека привлекали за вождение в пьяном состоянии. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.За пару дней до гибели молодого человека привлекали за вождение в пьяном состоянии. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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Смертельное ДТП произошло на территории Дятловского района в понедельник, 16 сентября, проинформировали в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского областного исполкома.

В аварию рано утром попал 19-летний житель райцентра, который ранее привлекался за нарушение ПДД. В этот день примерно в 05.00 утра парень ехал на легковой «Ауди» в сторону Дятлова по автотрассе М11, направлением граница Литвы – Слоним – Бытень.

– На скруглении трассы автолюбитель не справился с управлением. Легковушка выскочила на правую обочину, где начался занос, отчего машину выбросило в кювет, – пояснили в пресс-службе.

За пределами дороги машина пролетела кювет и переворачиваясь, «вспахала» добрую полосу на кукурузном поле. В ДТП сильнейшие травмы получил водитель, молодой человек скончался от ран на месте аварии. В машине кроме него никого не было.

– Незадолго до смертельной аварии, в пятницу, 13 сентября, этого молодого человека сотрудники Госавтоинспекции привлекали к ответственности за «пьяную езду». К слову, водительского удостоверения у погибшего лихача никогда не было, – добавили в УВД.

Проводится проверка.

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