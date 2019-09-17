2019-09-17T19:59:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинском районе пенсионера насмерть придавили «Жигули»

Мужчину зажало между машиной и зданием
Надежда БУТОВИЧ
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Машина покатилась назад и придавила пенсионера к зданию. Фото: УСК по Минской области.Машина покатилась назад и придавила пенсионера к зданию. Фото: УСК по Минской области.
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«Комсомолка» ранее сообщала о травмировании на парковке в Гомеле, где легковушкой оказался придавлен местный житель. И вот еще одно похожее дорожно-транспортное происшествие, но уже на Минщине.

Трагедия произошла в воскресенье, 15 сентября, на даче в одной из деревень Дзержинского района, проинформировали в пресс-службе областного УСК. В этот день 75-летний мужчина решил покосить траву на участке. Дачник прошелся с триммером по участку, а затем решил убрать лишнюю растительность и там, где стояла припаркованной машина.

– Чтобы передвинуть машину, хозяин снял легковой «ВАЗ» с ручника и собирался его откатить в сторону. Однако «Жигули» внезапно покатились назад, остановить машину у пенсионера не получилось, и его прижало задним бампером к углу пристройки, – пояснили в пресс-службе.

Очевидцы поспешили на помощь, освободили прижатого машиной пенсионера и позвонили "103", так как он был сильно травмирован. Прибывшие по вызову медики реанимировали пострадавшего, но спасти его не смогли, дачник скончался от полученных травм.

В СК устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.

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