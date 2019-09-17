2019-09-17T20:30:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Была у знакомых»: пропавших Екатерину Плеханову и ее 5-летнюю дочку нашли

Женщина ушла из дома 11-сентября
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина с дочкой несколько дней скрывалась у знакомых. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Женщина с дочкой несколько дней скрывалась у знакомых. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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«Комсомолка» недавно сообщала о том, как правоохранители и волонтеры в Гомеле разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком. Гомельчанка без предупреждения ушла из дома в облцентре на улице Героев Подпольщиков и пропала.

Гомельские волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран» в соцсетях призывали гаражан помочь с розыском мамы Екатерины Плехановой и ее дочки Ангелины. Но долгое время их местоположения оставалось неизвестным.

И вот в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома сообщили радостную новость: «Найдены. Живы».

Как выяснилось все это время, пока «потеряшек» искали милиция и неравнодушные граждане, женщина всего-навсего скрывалась в квартире у знакомых. Причины такого поступка не уточняются.

Напомним, похожий случай произошел недавно в Пружанском районе. Где исчезла целая семья: 45-летняя мама с тремя несовершеннолетними детьми. Искать их родня начала только через месяц, а нашли правоохранители на территории России.

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