2019-09-17T21:12:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин купил бензин и поджег офис: наказаны кассир АЗС и работники метрополитена

В СК завершили расследование поджога в Минске
Надежда БУТОВИЧ
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Поджигатель беспрепятственно проехал в метро с пластиковой канистрой бензина. Фото: УСК по Минску.Поджигатель беспрепятственно проехал в метро с пластиковой канистрой бензина. Фото: УСК по Минску.
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ЧП произошло в белорусской столице минувшим летом, 1 июля. Днем, примерно в 13.20 часов, 30-летний минчанин пришел к офисному зданию во Фрунзенском районе Минска, облил бензином входную дверь, бросил спичку и сбежал. Злоумышленника правоохранители задержали спустя несколько часов. И ранее неоднократно судимый безработный фигурант рассказал, как и почему совершил очередное преступление.

– Поджигатель, как показала экспертиза, был в момент преступления в пьяном состоянии. Поджечь ненавистный офис он решил из-за неприязни и конфликта с директором фирмы. Свою вину злоумышленник полностью признал и раскаялся. Ущерб превысил 4,9 тысячи рублей, – пояснили в пресс-службе УСК по Минску.

Кроме того, как выяснили следователи косвенно совершить преступление фигуранту «помогли» еще несколько граждан. Например, оператор АЗС, который реализовал бензин в запрещенную пластиковую канистру. А также два инспектора службы безопасности метрополитена, пропустивших человека с канистрой горючего через турникет.

– Мужчина заключен под стражу, его обвиняют в умышленном уничтожении имущества. Работник заправки привлечен к дисциплинарной ответственности. Одного из инспекторов метро наказали материально, другого – уволили, – добавили в пресс-службе.

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