Лига чемпионов. Прошлогодний победитель неожиданно проиграл в стартовом матче
Состоялись первые матчи Лиги чемпионов. Прошлогодний победитель «Ливерпуль» в гостях проиграл «Наполи» - 0:2. Это второй случай, когда действующий победитель начал защиту титула в с поражения. В сезоне-1994/95 «Милан» уступил «Аяксу» со счетом 0:2.
Интересно, что в этом сезоне в пяти матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» забил 15 мячей, пропустил 4, «Наполи» в трех мачах чемпионата Италии забил 9 мячей, пропустил 7.
В Зальцбурге «Ред Булл» обыграл «Генк» - 6:2. А вот в Дортмунде «Боруссия» и «Барселона» мячей не забили, хотя, казалось бы, такие атакующие команды должны порадовать обилием голов.
Другие результаты.
«Наполи» Италия - «Ливерпуль» Англия 2:0
«Ред Булл» Австрия - «Генк» Бельгия 6:2
«Интер» Италия - «Славия» Чехия 1:1
«Боруссия» Д Германия - «Барселона» Испания 0:0
«Лион» Франция - «Зенит» Россия 1:1
«Бенфика» Португалия - «РБ Лейпциг» Германия 1:2
«Аякс» Голландия - «Лилль» Франция 3:0
«Челси» Англия – «Валенсия» Испания 0:1
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