2019-09-18T10:18:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Гродненские «Ромео и Джульетта» снова сбежали из дома и нашлись спустя неделю

17-летний Евгения и 15-летняя Диана уже убегали в лес
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Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В августе пара подростков из Гродно сбежали из дома и 10 дней скрывались в лесу: сделали шалаш, взяли запас одежды и еды.

- Родители знали, что Дина с Женей давно встречаются, год почти. Похоже, они побоялись, что любовь помешает учебе. Дина после 9-го класса поступила в колледж, а все время проводила с Женей. Не знаю, что им сказали дома, но они продолжают общаться, - рассказывала знакомая пары.

Тогда 17-летнего Евгения Рукшу и 15-летнюю Диану Ковалеву нашла милиция в 40 километрах от Гродно. Не прошло и месяца, ситуация повторилась. 10 сентября девушка ушла из квартиры в Гродно, через два дня стало известно, что еще 8 сентября сбежал Евгений.

Сегодня поступила информация, что их нашли, подробности пока не сообщаются, - передает s13.ru.

«Ромео и Джульетту» из Гродно снова нашли и передали родителям.

«Ромео и Джульетту» из Гродно снова нашли и передали родителям.

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