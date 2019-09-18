2019-09-18T10:46:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Магазины обязали продавать пакеты и посуду из бумаги

Тару из пластика урезают
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Теперь в магазинах эко-френдли покупатели смогут найти пакеты не только из пластика.Теперь в магазинах эко-френдли покупатели смогут найти пакеты не только из пластика.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 2 сентября 2019 года №72. Согласно документу в Беларуси торговые объекты теперь обязаны иметь в наличии мешки (пакеты), одноразовую посуду, столовые приборы из бумаги.

В зависимости от размера торговой площади магазины должны будут иметь в своем ассортименте от одного до четырех наименований данных товаров. Также МАРТ снизил требование по ассортименту полиэтиленовых пакетов и одноразовой посуды: теперь достаточно 1-3 наименований, ранее было до шести.

Такое решение принято для планомерного перехода от использования полиэтиленовой упаковки к экологически безопасным материалам.

Ранее МАРТ выступил за исключение одноразовой пластиковой посуды из общепита.

В Беларуси могут отменить пластиковую посуду в общепите. «Хорошая идея, но нет альтернативы»

Также в июне этого года министерство обязало крупные магазины продавать воду в стеклянной таре.

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