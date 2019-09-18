Лукашенко выделил из бюджета 43 млн рублей на достройку молочных ферм

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Президент Беларуси поручил выделить на завершение строительства и реконструкции молочно-товарных ферм более 43 млн рублей. Соответствующий указ №342 от 16 сентября подписан Александром Лукашенко и сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Областные бюджеты получат кредиты, а далее облисполкомы предоставят бюджетные займы организациям перерабатывающей промышленности, чтобы они, в свою очередь, профинансировали и завершили строительство МТФ. Займы могут быть использованы только по целевому назначению. Условия предоставления бюджетных кредитов и займов для организаций одинаковы: 3% годовых за пользование, начало погашения с 1 января 2021 года, окончание - 31 декабря 2023 или 2025 года в зависимости от организации.

Витебская область получит до 12,5 млн рублей, Могилевская - почти 10,5 млн, Брестская - 8,1 млн, Минская - 6,7 млн, Гродненская - 5,2 млн рублей.

Всего будут профинансированы работы более чем на 50 объектах 18 молочных предприятий.