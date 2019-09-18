В Минском районе случился пожар на предприятии по переработке отходов

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Во вторник, 17 сентября, в 7.01 в МЧС поступило сообщение о том, что произошло возгорание на территории предприятия по вывозу, переработке и утилизации отходов. Прибывшие к месту вызова спасатели локализовали и ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Пожаром уничтожены древесные отходы, поврежден универсальный мобильный измельчитель древесины. Причина происшествия устанавливается. Пострадавших нет, - сообщает МЧС.