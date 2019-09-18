2019-09-18T14:43:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Водитель фуры, объезжая косулю, застрял в мелиоративном канале

Машину вытаскивали всем миром: ГАИ, тракторы, погрузчик [видео]
Поделиться:
Фото: стоп-кадр видео.Фото: стоп-кадр видео.
Изменить размер текста:

Ночью 12 сентября на телефон 102 поступила информация: под Добрушем грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и съехал в канаву. Прибыв на место происшествия, начальник ОГАИ Добрушского РОВД Николай Мостовенко установил, что водитель, ехавший со стороны Российской Федерации, чтобы не сбить внезапно выбежавшую косулю, экстренно затормозил. В результате грузовик занесло в мелиоративный канал.

Самостоятельно водитель выехать не смог. Правоохранители вызвали два мощных трактора, но вытянуть фуру, общий вес которой вместе с грузом составлял 35 тонн, не получилось. Сотрудники ГАИ направили к месту погрузчик: фуру пришлось разгрузить, чтобы вытянуть из канавы теми же тракторами.

Как отмечает УВД Гомельского облисполкома, после загрузки автомобиля обратно сотрудники проводили уставшего водителя к месту стоянки, где он смог отдохнуть.

Сотрудники ГАИ помогли водителю вытянуть грузовой транспорт из мелиоративного канала. Источник: УВД Гомельского облисполкома

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Прогноз погоды на 19 сентября: порывистый ветер и дожди
Подросткам может грозить смертная казнь: избили друга и заживо закопали
Мужчина украл у соседа 4 тысячи долларов, чтобы организовать сыну свадьбу
В Минском районе случился пожар на предприятии по переработке отходов
Лукашенко выделил из бюджета 43 млн рублей на достройку молочных ферм
Магазины обязали продавать пакеты и посуду из бумаги
Гродненские «Ромео и Джульетта» снова сбежали из дома и нашлись спустя неделю
Лига чемпионов. Прошлогодний победитель неожиданно проиграл в стартовом матче
Фотофакт: Полоцкие водители выложили из машин герб города
Минчанин купил бензин и поджег офис: наказаны кассир АЗС и работники метрополитена
«Была у знакомых»: пропавших Екатерину Плеханову и ее 5-летнюю дочку нашли
В Дзержинском районе пенсионера насмерть придавили «Жигули»