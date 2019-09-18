Водитель фуры, объезжая косулю, застрял в мелиоративном канале

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Ночью 12 сентября на телефон 102 поступила информация: под Добрушем грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и съехал в канаву. Прибыв на место происшествия, начальник ОГАИ Добрушского РОВД Николай Мостовенко установил, что водитель, ехавший со стороны Российской Федерации, чтобы не сбить внезапно выбежавшую косулю, экстренно затормозил. В результате грузовик занесло в мелиоративный канал.

Самостоятельно водитель выехать не смог. Правоохранители вызвали два мощных трактора, но вытянуть фуру, общий вес которой вместе с грузом составлял 35 тонн, не получилось. Сотрудники ГАИ направили к месту погрузчик: фуру пришлось разгрузить, чтобы вытянуть из канавы теми же тракторами.

Как отмечает УВД Гомельского облисполкома, после загрузки автомобиля обратно сотрудники проводили уставшего водителя к месту стоянки, где он смог отдохнуть.