Мужчина украл у соседа 4 тысячи долларов, чтобы организовать сыну свадьбу

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В МВД рассказали о необычном хищении. 49-летний иностранец украл у своего соотечественника порядка 4 тысяч долларов США. По его показаниям, он случайно во время разговора узнал, что у соседа по квартире накопилась такая сумма денег. Когда соседа не было дома, злоумышленник проник в комнату 23-летнего товарища и похитил деньги. Позже было установлено: похищенные деньги мужчина отправил своей семье на родину, чтобы те смогли организовать свадьбу сына.

В настоящий момент материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета Беларуси. В данном случае, в соответствии с частью 3 статьи 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь, фигуранту может грозить максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.