Подросткам может грозить смертная казнь: избили друга и заживо закопали

Изменить размер текста: A A

Днем 22 апреля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей Полоцка: во дворе частного дома обнаружили захоронение. Следственно-оперативная группа установила, что под землей находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти.

В ходе расследования выяснилось, что у потерпевшего дома в ту ночь находились еще трое парней, вместе они распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры гости причинили мужчине телесные повреждения и похитили его имущество. Затем, с целью сокрытия преступления, они закопали его тело во дворе.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был похоронен заживо. Также в водоеме обнаружили орудие преступления - лопату, которой потерпевшему также причинялись телесные повреждения.

Действия 18-летнего и 17-летнего обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они заключены под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. По ч. 2 ст. 139 УК РБ предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Третий фигурант - 20-летний мужчина, в отношении него также применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также привлечен в качестве обвиняемого на территории Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Продолжается решение вопроса об его экстрадиции, сообщает Следственный комитет.