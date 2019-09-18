2019-09-18T15:50:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды на 19 сентября: порывистый ветер и дожди

Ночью будет от 2 до 8 градусов
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В ближайшие дни берите с собой зонты и дождевики.В ближайшие дни берите с собой зонты и дождевики.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В четверг 19 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, - сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а днём на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый. Ночью ожидается 2-8 градусов тепла, днём воздух прогреется до 9-15 выше нуля.

20 сентября ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6, максимальная днем +6..+13.

Прогноз погоды по Беларуси на 19 сентября 2019 года. Источник: Белгидромет

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