2019-09-18T19:24:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельскую учительницу, с партой в руках кричавшую на ребенка, восстановили на работе по поручению президента

Учитель будет работать в прежней должности
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На неделю учителя уволили и восстановили на работе.На неделю учителя уволили и восстановили на работе.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Получила продолжение история с гомельской учительницей, которая угрожала ученику.

Видеофакт. Скандал в гомельской школе: учительница обматерила 4-классника, угрожая его убить

Конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. После общественного резонанса учителя высшей категории уволили.

«Гомельская праўда» сегодня сообщила, что педагога восстановили на работе.

- Было прямое поручение президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет, - сказал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин.

"Комсомолке" ситуацию прокомментировала также пресс-секретарь президента: Наталья Эйсмонт сказала, что реакция Александра Лукашенко была жесткой, предупреждения получили высшие руководящие чиновники.

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