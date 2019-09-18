Курс валют в Беларуси: евро и доллары пошли в рост

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Прошли очередные торги на Белорусской валютно фондовой бирже. Изменившуюся актуальную информацию о валютной корзине в республике в среду, 18 сентября, после торгов разместили на сайте БВФБ.

Можно предположить, что особенно продуктивным день выдался для инвалют, в отношении к которым белорусский рубль, увы, подешевел. Стали, например, тяжелее «зеленые»: теперь за один доллар дают 2,058 рубля (на 0,0074 больше). Также подросла и европейская валюта: один евро стоит со среды 2,275 рубля (рост составил 0,0167 рубля).

В тоже время российские рубли сбросили в цене 0,0051 белорусского рубля. Курс рублей РФ в белорусских дензнаках – 3,1945 за 100 рублей.

Таким был итог первых валютных торгов в Беларуси на этой рабочей неделе.