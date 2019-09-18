2019-09-18T18:53:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ушла с рюкзаком, деньгами и паспортом»: в Бресте разыскивают 15-летнюю девушку

Очередной подросток сбежала из дома
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Веронику Сергеевну Анорьеву ищут с 14 сентября. Фото: МВД.Веронику Сергеевну Анорьеву ищут с 14 сентября. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Правоохранители Бреста объявили в розыск несовершеннолетнюю Веронику Анорьеву, местонахождение которой неизвестно с прошлой недели. Такая информация размещена на сайте пресс-службы УВД Брестского областного исполкома.

Девушка ушла из квартиры в Московском районе в субботу, 14 сентября. Вечером, примерно в 16.00 часов, взяв с собой рюкзак, паспорт и определенную сумму наличности вышла из дома и пропала без вести.

– До настоящего времени местопребывание 15-летней Вероники Анорьевой неизвестно, – пояснили в пресс-службе.

Девушке на вид можно дать не больше 15 – 16 лет, у нее худощавое телосложение, темные волосы, ниже плеч пряди рыжие – окрашенные хной. Вероника Сергеевна ушла из дома в темных джинсах, черной джинсовке и черных кроссовках, за плечами – серый рюкзак.

Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, позвоните в милицию – 102.

К слову, «Комсомолка» недавно сообщала о пропаже в Пуховичах 15-летнего парня.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко приказал деньги за интернет-домены перенаправить детям-сиротам и инвалидам
В Жабинке нашли снаряды: один лежал в капусте, другой – в сахарной свекле
На заводе в Слуцке рабочего придавила железная балка: он в больнице
Курс валют в Беларуси: евро и доллары пошли в рост
Гомельскую учительницу, с партой в руках кричавшую на ребенка, восстановили на работе по поручению президента
Прогноз погоды на 19 сентября: порывистый ветер и дожди
Подросткам может грозить смертная казнь: избили друга и заживо закопали
Мужчина украл у соседа 4 тысячи долларов, чтобы организовать сыну свадьбу
Водитель фуры, объезжая косулю, застрял в мелиоративном канале
В Минском районе случился пожар на предприятии по переработке отходов
Лукашенко выделил из бюджета 43 млн рублей на достройку молочных ферм
Магазины обязали продавать пакеты и посуду из бумаги
Гродненские «Ромео и Джульетта» снова сбежали из дома и нашлись спустя неделю
Лига чемпионов. Прошлогодний победитель неожиданно проиграл в стартовом матче
Фотофакт: Полоцкие водители выложили из машин герб города
Минчанин купил бензин и поджег офис: наказаны кассир АЗС и работники метрополитена
«Была у знакомых»: пропавших Екатерину Плеханову и ее 5-летнюю дочку нашли
В Дзержинском районе пенсионера насмерть придавили «Жигули»