На заводе в Слуцке рабочего придавила железная балка: он в больнице
ЧП на производстве произошло в райцентре в Минской области в среду, 18 сентября, проинформировала пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.
В Слуцке днем на «Крановом заводе», который производит грузоподъемную технику, в одном из цехов 19-летний рабочий был занят на плазменной резке металла.
– Когда электросварщик предприятия разрезал железные балки, одна из них упала прямо на него. Молодому человеку потребовалась госпитализация, – уточнили в пресс-службе.
На данный момент, следователи заняты выяснением обстоятельств случившегося несчастного случая. Уже осмотрено место ЧП, опрошены работники и руководство завода, изымается документация по охране труда и ТБ.
Напомним, факты травмирования во время работы были зафиксированы на днях в Могилевской области, где в лесхозах ветер повалил деревья на двух мужчин: один погиб на месте, другой – в реанимации.
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