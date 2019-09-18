2019-09-18T19:31:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На заводе в Слуцке рабочего придавила железная балка: он в больнице

СК проводит проверку
Надежда БУТОВИЧ
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Электросварщика привалила металлическая балка. Фото: СК.Электросварщика привалила металлическая балка. Фото: СК.
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ЧП на производстве произошло в райцентре в Минской области в среду, 18 сентября, проинформировала пресс-служба СК в официальном аккаунте в Telegram.

В Слуцке днем на «Крановом заводе», который производит грузоподъемную технику, в одном из цехов 19-летний рабочий был занят на плазменной резке металла.

– Когда электросварщик предприятия разрезал железные балки, одна из них упала прямо на него. Молодому человеку потребовалась госпитализация, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент, следователи заняты выяснением обстоятельств случившегося несчастного случая. Уже осмотрено место ЧП, опрошены работники и руководство завода, изымается документация по охране труда и ТБ.

Напомним, факты травмирования во время работы были зафиксированы на днях в Могилевской области, где в лесхозах ветер повалил деревья на двух мужчин: один погиб на месте, другой – в реанимации.

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