В Жабинке нашли снаряды: один лежал в капусте, другой – в сахарной свекле

За один день в районе дважды выезжали на «эхо войны» [видео]

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В Жабинковском районе на днях были обнаружены сразу два боеприпаса, проинформировали 18 сентября в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

– Сообщения об опасных находках на номер дежурного поступили буквально в течение 10 минут. В обоих случаях во время земляных и полевых работ были найдены снаряды времен ВОВ, – пояснили правоохранители.

Сначала днем, примерно в 14.20 часов, позвонила местная жительница и рассказала, что когда она работала на огороде рядом со своим домом, в капусте увидела железную «болванку» похожую на боеприпас. Прибывшие по вызову милиционеры узнали в находке 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

– В то же время дежурной принял еще один звонок. На этот раз в милицию обратились сотрудники «Жабинковского сахарного завода». Работники сортировали сахарную свеклу и вдруг увидели среди корнеплодов – боеприпас. Это была аналогичная первому «76-миллиметровка». Взрывные устройства были изъяты и уничтожены на полигоне саперами воинской части 5526, – уточнили в УВД.