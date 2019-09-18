В Жабинке нашли снаряды: один лежал в капусте, другой – в сахарной свекле
В Жабинковском районе на днях были обнаружены сразу два боеприпаса, проинформировали 18 сентября в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
– Сообщения об опасных находках на номер дежурного поступили буквально в течение 10 минут. В обоих случаях во время земляных и полевых работ были найдены снаряды времен ВОВ, – пояснили правоохранители.
Сначала днем, примерно в 14.20 часов, позвонила местная жительница и рассказала, что когда она работала на огороде рядом со своим домом, в капусте увидела железную «болванку» похожую на боеприпас. Прибывшие по вызову милиционеры узнали в находке 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
– В то же время дежурной принял еще один звонок. На этот раз в милицию обратились сотрудники «Жабинковского сахарного завода». Работники сортировали сахарную свеклу и вдруг увидели среди корнеплодов – боеприпас. Это была аналогичная первому «76-миллиметровка». Взрывные устройства были изъяты и уничтожены на полигоне саперами воинской части 5526, – уточнили в УВД.
В Жабинковском районе обнаружен снаряд времен ВОВ.
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