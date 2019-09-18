2019-09-18T20:35:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко приказал деньги за интернет-домены перенаправить детям-сиротам и инвалидам

В Беларуси подписан указ об использовании нацсегмента сети
Надежда БУТОВИЧ
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Деньги за сайты будут идти на благотворительность. Фото: pixabay.com.Деньги за сайты будут идти на благотворительность. Фото: pixabay.com.
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В среду, 18 сентября, главой страны был подписан документ, направленный на дальнейшее развитие и эксплуатацию национального сегмента интернета, проинформировали в пресс-службе президента.

Так президентский указ №350 закрепляет нормы использования белорусского сегмента в информационно-коммуникационных технологиях.

– В частности, на законодательном уровне утверждается обязательно перенаправление финансовых средств, полученных после аукционов по продаже доменов (Прим.: доменных имен или названий веб-сайтов) на благотворительность. Деньги будут получать учреждения, в которых проживают сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние инвалиды, а также дети с особенностями психофизического развития, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, указом специфицируются полномочия ОАЦ, который будет осуществлять функции центра реагирования на кибератаки или другие компьютерные инциденты. При запросах от судов, нотариусов или других госорганов специалисты Оперативно-аналитического центра при президенте получают возможность предоставлять персональные данные владельцев доменов. А министерство связи и информатизации, в свою очередь, становится заказчиком и организатором работ, осуществляющим формирование, развитие и эксплуатацию нацсегмента интернета в инфосистеме ЕАЭС.

– С целью гармонизации существующего законодательства внесены коррективы в некоторые другие указы. Также упрощаются админпроцедуры по созданию или реконструкции оптоволоконных линий, ужесточаются требования к провайдерам в вопросе большей защищенности интернет-каналов для госорганов и госорганизаций, – добавили в пресс-службе.

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