Минчанин незаметно вынес из магазина продукты на 630 рублей
В Минске сотрудники одного из супермаркетов в Центральном районе столицы обнаружили крупную недостачу. Исчезли продукты и товары на сумму свыше 630 белорусских рублей. Чтобы выяснить, кто совершил крупную кражу, руководство торговой точки обратилось в милицию, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
– Для установления личности злоумышленника оперативниками были изучены записи камер видеонаблюдения магазина. Под подозрение попала молодая пара: парень и девушка, они долго ходили между рядами с товарами, методично наполняя корзины. А затем просто вышли через вход в торговый зал, не подходя к кассе, – пояснили в пресс-службе.
Вскоре личность злоумышленника была установлена. Им оказался 32-летний житель Минска. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
– В ходе следственных действий допрашивалась и вторая фигуранта преступления – девушка минчанина. Как оказалось, мужчина ей не говорил, что собирается украсть продукты, а она и не поняла в магазине, что произошло что-то противозаконное, – добавили в ГУВД.
Дело передано на правовую оценку.
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