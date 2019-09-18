2019-09-18T21:13:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин незаметно вынес из магазина продукты на 630 рублей

А его девушка даже и не поняла, что это кража
Надежда БУТОВИЧ
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Пара долго наполняла корзины, а потом просто вышли с продуктами из магазина. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Пара долго наполняла корзины, а потом просто вышли с продуктами из магазина. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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В Минске сотрудники одного из супермаркетов в Центральном районе столицы обнаружили крупную недостачу. Исчезли продукты и товары на сумму свыше 630 белорусских рублей. Чтобы выяснить, кто совершил крупную кражу, руководство торговой точки обратилось в милицию, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

– Для установления личности злоумышленника оперативниками были изучены записи камер видеонаблюдения магазина. Под подозрение попала молодая пара: парень и девушка, они долго ходили между рядами с товарами, методично наполняя корзины. А затем просто вышли через вход в торговый зал, не подходя к кассе, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре личность злоумышленника была установлена. Им оказался 32-летний житель Минска. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

– В ходе следственных действий допрашивалась и вторая фигуранта преступления – девушка минчанина. Как оказалось, мужчина ей не говорил, что собирается украсть продукты, а она и не поняла в магазине, что произошло что-то противозаконное, – добавили в ГУВД.

Дело передано на правовую оценку.

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