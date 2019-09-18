2019-09-18T21:49:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко продлил «семейный капитал» до конца 2024 года

Формироваться сумма господдержки будет в белорусских рублях
Надежда БУТОВИЧ
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Также увеличивается количество возможны условий для досрочного изъятия "капитала" многодетными семьями.Также увеличивается количество возможны условий для досрочного изъятия "капитала" многодетными семьями.
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В среду, 18 сентября, главой страны был подписан указ о семейном капитале, проинформировали в пресс-службе белорусского лидера.

Так решением президента программа по семейному капиталу, которая должна была завершиться в декабре 2019 года, продлевается еще на несколько лет. Срок действия госпроекта увеличивается до 31 декабря 2024 года включительно. Кроме того, ширятся направления по досрочной «выемке» капитала, сообразно интересам многодетных семей.

– Формироваться семейный капитал будет в национальной валюте, согласно базового размера в 22,5 тысячи рублей, установленного на 1 января 2020 года. Для того, чтобы не была утрачена его покупательская способность, ежегодно будет проходить индексирование, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, семейный капитал предоставляется гражданам страны после рождения либо усыновления третьего, четвертого и последующих детей, если на этот момент в семье все дети – до 18 лет. Вопросами назначения капитала занимаются местные власти. Обратиться за ним нужно не позднее чем за 6 месяцев после рождения самого младшего ребенка, но воспользоваться только когда ему исполниться 18 лет. Для многодетных семей есть условия досрочного использования депозита.

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