2019-09-18T22:20:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотел поговорить со своей девушкой»: в Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост через Днепр

Злоумышленник доставлен в полицию и, возможно, был под психотропами
Надежда БУТОВИЧ
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"Минера" задержали и доставили в отделение полиции. Фото: МВД Украины."Минера" задержали и доставили в отделение полиции. Фото: МВД Украины.
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«Комсомолка» ранее сообщала о чрезвычайном происшествии в Киеве, на мосту через Днепр. В среду, 18 сентября, неизвестный мужчина, позвонил в полицию и сообщил о том, что собирается совершить взрыв. Угроза оказалась не ложной: минер заблокировал движение, бросив машину посреди автомоста, вел себя агрессивно, размахивал оружием и несколько раз выстрелил в небо. Киевские следователи назвали ЧП на мосту Метро «подготовкой к террористическому акту», так как среди угроз преступника звучали и предупреждения о подрывах госучреждений.

Позже стало известно, что силовиками Украины нарушитель был обезврежен и задержан.

– Обошлось без жертв. За оперативную работу и задержание человека, заблокировавшего движение на мосту в столице, хочу поблагодарить полицию, – привела пресс-служба слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который на месте контролировал ход операции.

Взрывотехники проверяют на наличие взрывчатки машину злоумышленника. Фото: МВД Украины.

Взрывотехники проверяют на наличие взрывчатки машину злоумышленника. Фото: МВД Украины.

Как рассказали в Главном управлении полиции Киева, задержанного доставили в отделение. Также уже установлена его личность, контактные данные. С мужчиной работают психологи и командир столичного спецподраздения правоохранителей, ему будет оказана медпомощь.

– Хотел поговорить со своей девушкой и кроме этого никаких требований не выдвигал. Изначально у него был при себе карабин (Прим.: из которого он стрелял), потом он его выбросил. Других запрещенных средств не было. Визуально сложилось ощущение, что мужчина находился под действиями психотропов. Но эту информацию подтвердят или опровергнут эксперты, – пояснил Андрей Крищенко, глава киевской полиции.

Взрывотехники на момент написания статьи, еще проверяли не заминировано ли авто задержанного.

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