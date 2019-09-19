2019-09-19T08:54:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотели сдавать в аренду». Двое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси

Их задержали в Витебске
Ольга ШИЛАК
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Двое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси Фото: pixabay.comДвое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси Фото: pixabay.com
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Двое мужчин захотели открыть свой прокат велосипедов. Но воплотить идею в жизнь решили, мягко скажем, не самым обычным образом. Минчанин и житель Борисова похищали велосипеды по всей стране: только в Витебске на счету дуэта минимум шесть эпизодов, также их подозревают в кражах и в Речице, Мозыре, Кобрине, других городах. Удалось их задержать в Витебске.

-Как правило, организатор краж, пользуясь тем, что его работа носила разъездной характер, похищал велосипеды, а после на машине вместе с приятелем увозил их в Борисов. Во время обыска в квартире одного из подозреваемых были обнаружены восемь краденых велосипедов. Примечательно, что в будущем мужчины планировали их задействовать для развития собственного бизнеса. Велосипеды хотели сдавать в аренду, - цитирует belta.by официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

Подозреваемые задержаны, следствие продолжается.

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