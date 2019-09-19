В Витебском районе опрокинулась легковушка, пострадал пассажир

19-летний парень не был пристегнут ремнем безопасности, с различными травмами его доставили в больницу

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Авария произошла около полудня, неподалеку от агрогородка Мазолово Витебского района. По дороге ехал 19-летний местный житель на автомобиле «Renault Logan». Но на закруглении дороги он не справился с управлением, съехал в кювет, машина опрокинулась.

В УВД Витебского облисполкома сообщили, что в салоне был пассажир, ему также 19 лет. Он не был пристегнут ремнем безопасности. В итоге с телесными повреждениями его и доставили в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ же напоминают, что пассажир обязан быть пристёгнутым при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнём безопасности! А при поездке на мотоцикле, мопеде – быть в застегнутом мотошлеме.