КП Беларусь
«Неосторожность при курении». В Бобруйске на пожаре пострадал пенсионер
Он попытался сам потушить огонь, но получил ожоги тела
Из-за курения в постели пенсионер оказался в больнице Фото: pixaby.com
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Все произошло около 3 часов ночи 19 сентября в Бобруйске. Спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме по улице Карла Маркса. Его самостоятельно пытался потушить хозяин квартиры, 64-летний пенсионер.
- Он получил ожоги I - III степеней (2% тела), его госпитализировали. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении, - отметили в МЧС.