2019-09-19T10:44:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин купил 15 тыс. литров топлива, расплачиваясь картами иностранцев

А затем перепродавал топливо подешевле. На него завели уголовное дело
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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24-летний минчанин с помощью криптовалюты купил в одном из интернет-магазинов реквизиты банковских карт, эмитированных банками США, Бельгии, Израиля, Великобритании Фото:pixabay.com24-летний минчанин с помощью криптовалюты купил в одном из интернет-магазинов реквизиты банковских карт, эмитированных банками США, Бельгии, Израиля, Великобритании Фото:pixabay.com
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24-летний минчанин с помощью криптовалюты купил в одном из интернет-магазинов реквизиты банковских карт, эмитированных банками США, Бельгии, Израиля, Великобритании и других государств. После чего он через мобильное приложение АЗС стал покупать топливо с помощью как раз данных карт иностранных граждан. А затем он продавал это топливо по выгодной цене знакомым и другим горожанам.

По информации МВД, в общей сложности мужчине удалось приобрести порядка 15 000 литров топлива на общую сумму 90 тыс. рублей.

На молодого человека завели уголовные дела по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 УК («Хищение путем использования компьютерной техники»). Минчанин отпущен под залог. Вину он признал.

- Следователями проведен обыск по месту жительства обвиняемого и его родственников, наложен арест на имущество стоимостью более 45 тысяч рублей. Правоохранители продолжают проводить следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, в том числе оплаты услуг байкшеринга и каршеринга, - уточняют в СК.

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