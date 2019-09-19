Лукашенко о конфликте в гомельской школе:«Я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то»

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19 сентября президент Александр Лукашенко прокомментировал резонансную историю учительницы школы №15 Гомеля. Напомним, после скандала с видео учительницы в дело вмешался президент. Решения были жесткими и многоуровневыми: учительницу восстановили в должности, высокие чиновники получили выговоры, а директора школы уволили с переводом на другую работу.

- Дело в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, - цитирует президента belta.by. - А начинается отсюда - с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе.

Затем президент обратился к губернатору Гомельской области Геннадию Соловью:

- У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным. Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то.

Также президент высказался по поводу того, что дети в школе пользуются телефонами. К слову, видео с того самого урока снимали на телефон ученики.

В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать, - уверен Александр Лукашенко. - Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын ни разу телефон в школу не взял.

- И было же сказано. Нет, одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!