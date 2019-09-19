В Гомеле ребенок отравился угарным газом

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Все началось с того, что мужчина в доме по ул. Ильича в Гомеле топил печь. Все легли спать, но ночью его 12-летний сын проснулся, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Мужчина вывел жену и ребенка на чистый воздух и вызвал скорую помощь. Мальчика с предварительным диагнозом «бытовое отравление угарным газом» доставили в больницу.

Как сообщили в Гомельском областном управлении МЧС, предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.