КП Беларусь
В Гомеле ребенок отравился угарным газом
Причина - преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в доме
В Гомеле ребенок отравился угарным газом Фото: МЧС
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Все началось с того, что мужчина в доме по ул. Ильича в Гомеле топил печь. Все легли спать, но ночью его 12-летний сын проснулся, почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Мужчина вывел жену и ребенка на чистый воздух и вызвал скорую помощь. Мальчика с предварительным диагнозом «бытовое отравление угарным газом» доставили в больницу.
Как сообщили в Гомельском областном управлении МЧС, предполагаемая причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымовой печи в жилом доме.