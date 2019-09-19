Лукашенко: «Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то лучше собирайте портфели и уходите сразу»

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Президент Александр Лукашенко на совещании высказался по поводу возможных кадровых перестановок после предстоящих выборов. Напомним, 17 ноября пройдут парламентские выборы, а в следующем году - президентские.

- Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных, - цитирует президента.belta.by - Или, как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...» Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения. Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу.