В Калинковичах двухлетняя девочка оказалась запертой в машине, ее доставали оттуда спасатели

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Все произошло днем 18 сентября в городе Калинковичи Гомельской области. Спасателям поступило сообщение, что на улице Фрунзе в легковом автомобиле заблокировался замок. Двухлетний ребенок, который находился в салоне, оказался взаперти. Спасатели поспешили туда.

- В ходе разбирательства установлено, что произошла блокировка центрального замка в автомобиле "Мерседес" 2005 г. в. Работники МЧС при помощи подручных средств открыли дверь в автомобиле. Ребенок не пострадал, - уточнили в Гомельском областном управлении МЧС.