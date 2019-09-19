2019-09-19T15:20:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Калинковичах двухлетняя девочка оказалась запертой в машине, ее доставали оттуда спасатели

В авто заблокировался замок
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В авто заблокировался замок, спасли девочку сотрудники МЧС Фото:gomel.mchs.gov.byВ авто заблокировался замок, спасли девочку сотрудники МЧС Фото:gomel.mchs.gov.by
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Все произошло днем 18 сентября в городе Калинковичи Гомельской области. Спасателям поступило сообщение, что на улице Фрунзе в легковом автомобиле заблокировался замок. Двухлетний ребенок, который находился в салоне, оказался взаперти. Спасатели поспешили туда.

- В ходе разбирательства установлено, что произошла блокировка центрального замка в автомобиле "Мерседес" 2005 г. в. Работники МЧС при помощи подручных средств открыли дверь в автомобиле. Ребенок не пострадал, - уточнили в Гомельском областном управлении МЧС.

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