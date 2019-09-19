КП Беларусь
Сельским учителям повысили оклады на 20%
Но новые тарифные ставки будут действовать только до конца 2019-го
Сельским учителям повысили оклады на 20%Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Совет министров принял новое постановление от 18 сентября 2019 года. Согласно ему в стране на 20% повышаются оклады для некоторых категорий педагогов.
Так, речь идет об учителях, которые работают в сельской местности. Также тарифные ставки повысили приемным родителям, родителям-воспитателям, рабочее место которых расположено в сельской местности.
При этом новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года.
Постановление вступает в силу после официального опубликования