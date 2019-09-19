В Бресте машина сбила 8-летнего ребенка

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ДТП произошло 18 сентября в Бресте. 29-летний брестчанин ехал на автомобиле «Рено Дастер». На перекрестке улицы Учительской с 2-м Учительским переулком он наехал на 8-летнего ребенка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Как сообщают в ГАИ УВД Брестского облисполкома, ребенка с травмами доставили в Брестскую детскую областную больницу. Проводится проверка.