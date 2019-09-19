2019-09-19T17:28:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь и Уругвай собираются отменить визы

МИД Беларуси уполномочен провести переговоры и подписать соглашение
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Беларусь и Уругвай планируют отменить визы ФОТО: pixabay.comБеларусь и Уругвай планируют отменить визы ФОТО: pixabay.com
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Вскоре список безвизовых для белорусов стран станет больше. Стало известно, что Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Беларусью и Уругваем о взаимной отмене виз. Соответствующий указ он подписал 18 сентября, сообщает пресс-служба президента.

Провести переговоры по проекту соглашения и подписать его уполномочен МИД Беларуси.

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