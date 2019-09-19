КП Беларусь
Беларусь и Уругвай собираются отменить визы
МИД Беларуси уполномочен провести переговоры и подписать соглашение
Беларусь и Уругвай планируют отменить визы ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
Вскоре список безвизовых для белорусов стран станет больше. Стало известно, что Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Беларусью и Уругваем о взаимной отмене виз. Соответствующий указ он подписал 18 сентября, сообщает пресс-служба президента.
Провести переговоры по проекту соглашения и подписать его уполномочен МИД Беларуси.