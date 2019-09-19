2019-09-19T17:39:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 20 сентября: дожди и до +13

Ночью похолодает
Поделиться:
В Беларусь пришла осеньВ Беларусь пришла осеньФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

На прошлых выходных в Беларусь пришла настоящая осень: заметно похолодало, прошли дожди, усилился ветер. 20 сентября погода не улучшится.

Синоптики Белгидромета сообщают, что погоду Беларуси продолжит определять холодная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная в середине дня +7..+13°С.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Легковушка сбила женщину на «зебре» и несколько метров провезла на капоте
Минчанка разбила бутылку шампанского о мотоцикл за то, что байкер ее не прокатил
Фотофакт: Минские энергетики поучаствовали в международном флешмобе и бросили вызов МЧС и Минской милиции
В Чаусах рабочего зажало и переломало кости в сушильном комплексе для древесины
В Зельвенском районе молодая ветврач украла у водителя колхоза $1600
Беларусь и Уругвай собираются отменить визы
В Бресте машина сбила 8-летнего ребенка
Сельским учителям повысили оклады на 20%
В Калинковичах двухлетняя девочка оказалась запертой в машине, ее доставали оттуда спасатели
В Ветке парень вынес из горящего дома двух знакомых, но сам погиб
Лукашенко: «Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то лучше собирайте портфели и уходите сразу»
В Гомеле ребенок отравился угарным газом
Лукашенко о конфликте в гомельской школе: «Я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то»
В Витебском районе опрокинулась легковушка, пострадал пассажир
Минчанин купил 15 тыс. литров топлива, расплачиваясь картами иностранцев
«Неосторожность при курении». В Бобруйске на пожаре пострадал пенсионер
«Хотели сдавать в аренду». Двое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси
«Хотел поговорить со своей девушкой»: в Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост через Днепр
Александр Лукашенко продлил «семейный капитал» до конца 2024 года