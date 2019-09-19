Погода в Беларуси 20 сентября: дожди и до +13

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На прошлых выходных в Беларусь пришла настоящая осень: заметно похолодало, прошли дожди, усилился ветер. 20 сентября погода не улучшится.

Синоптики Белгидромета сообщают, что погоду Беларуси продолжит определять холодная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная в середине дня +7..+13°С.