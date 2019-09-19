2019-09-19T18:26:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Зельвенском районе молодая ветврач украла у водителя колхоза $1600

Раньше 20-летнюю девушку уже наказывали за воровство
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель колхозного грузовика возил с собой в кабине все свои сбережения. Фото: МВД.Водитель колхозного грузовика возил с собой в кабине все свои сбережения. Фото: МВД.
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Правоохранителями РОВД Зельвы расследуется дело о хищении крупной суммы наличности у сельхозработника, проинформировали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в середине августа. В тот день 59-летний водитель и 20-летняя ветврач одного агропредприятия поехали сдавать скот на мясокомбинат в Слоним.

– После разгрузки водитель захотел вымыть кузов грузовика. А специалистка при этом осталась сидеть в кабине. Пока мужчина отвлекся, девушка схватила его барсетку и забрала из нее более 1600 долларов – всю валютную заначку сельчанина, которую он держал при себе в служебном авто, – пояснили в пресс-службе.

Однако обнаружил пропажу и обратился в милицию потерпевший только в сентябре. Меньше чем за месяц фигурантка успела растратить практически все деньги. Она купила себе новую бытовую технику, серебряное кольцо, потратилась на кредиты, не скромничала, покупая продукты в магазине.

– Против злоумышленницы по обвинению в краже возбуждено уголовное дело. К слову, только в 2019 году подозреваемая уже дважды попалась на воровстве денег. В 2018 году у нее была судимость за кражу денег у знакомой, наказание – уголовный штраф. Также девушку привлекали к админответственности за мелкое хищение медпрепаратов на работе, – добавили в МВД.

Сообщается, что ветврач созналась в преступление и отдала все, что не успела потратить – 850 рублей.

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