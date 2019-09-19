2019-09-19T18:51:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Чаусах рабочего зажало и переломало кости в сушильном комплексе для древесины

Чтобы его достать спасатели разрезали аппарат бензорезом [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Травму мужчина получил, выполняя плановые работы по ремонту комплекса. Фото: МЧС.Травму мужчина получил, выполняя плановые работы по ремонту комплекса. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Несчастный случай на производстве произошел в райцентре на Могилевщине в среду, 19 сентября, проинформировали в пресс-службе МЧС.

Звонок в службу спасения поступил в конце рабочего дня, примерно в 16.20 часов. Очевидцы сообщили, что на предприятии в Чаусах, которое располагается на улице Ивутенко, произошло ЧП. Оператор проводил плановые ремонтные работы и его зажало в аппарате сушильного комплекса по сушке древесины.

– Прибывшие по вызову спасатели увидели зажатого в «сушилке» человека. Для того, чтобы деблокировать ноги пострадавшего сотрудникам подразделения МЧС понадобился специнструмент и бензорез. Когда мужчину вытащили из «тисков» аппарата, его передали врачам скорой помощи, – пояснили в пресс-службе.

Медики предварительного диагностировали у пострадавшего на рабочем месте оператора комплекса многочисленные переломы. Его доставили в районную больницу.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Легковушка сбила женщину на «зебре» и несколько метров провезла на капоте
Минчанка разбила бутылку шампанского о мотоцикл за то, что байкер ее не прокатил
Фотофакт: Минские энергетики поучаствовали в международном флешмобе и бросили вызов МЧС и Минской милиции
В Зельвенском районе молодая ветврач украла у водителя колхоза $1600
Погода в Беларуси 20 сентября: дожди и до +13
Беларусь и Уругвай собираются отменить визы
В Бресте машина сбила 8-летнего ребенка
Сельским учителям повысили оклады на 20%
В Калинковичах двухлетняя девочка оказалась запертой в машине, ее доставали оттуда спасатели
В Ветке парень вынес из горящего дома двух знакомых, но сам погиб
Лукашенко: «Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то лучше собирайте портфели и уходите сразу»
В Гомеле ребенок отравился угарным газом
Лукашенко о конфликте в гомельской школе: «Я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то»
В Витебском районе опрокинулась легковушка, пострадал пассажир
Минчанин купил 15 тыс. литров топлива, расплачиваясь картами иностранцев
«Неосторожность при курении». В Бобруйске на пожаре пострадал пенсионер
«Хотели сдавать в аренду». Двое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси
«Хотел поговорить со своей девушкой»: в Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост через Днепр
Александр Лукашенко продлил «семейный капитал» до конца 2024 года