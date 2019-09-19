В Чаусах рабочего зажало и переломало кости в сушильном комплексе для древесины

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Несчастный случай на производстве произошел в райцентре на Могилевщине в среду, 19 сентября, проинформировали в пресс-службе МЧС.

Звонок в службу спасения поступил в конце рабочего дня, примерно в 16.20 часов. Очевидцы сообщили, что на предприятии в Чаусах, которое располагается на улице Ивутенко, произошло ЧП. Оператор проводил плановые ремонтные работы и его зажало в аппарате сушильного комплекса по сушке древесины.

– Прибывшие по вызову спасатели увидели зажатого в «сушилке» человека. Для того, чтобы деблокировать ноги пострадавшего сотрудникам подразделения МЧС понадобился специнструмент и бензорез. Когда мужчину вытащили из «тисков» аппарата, его передали врачам скорой помощи, – пояснили в пресс-службе.

Медики предварительного диагностировали у пострадавшего на рабочем месте оператора комплекса многочисленные переломы. Его доставили в районную больницу.