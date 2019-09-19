Фотофакт: Минские энергетики поучаствовали в международном флешмобе и бросили вызов МЧС и Минской милиции

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Сотрудники Минских кабельных сетей подхватили эстафету международного челледжа в интернете. (Прим.: «челледж»: интернет-вызов на какое-то действие – обычно фото или видео с определенными условиями).

Соревнования именуемые TetrisChallenge – это своеобразный флешмоб, который проводят сотрудники экстренных служб по всему миру. В челлендже уже приняли участие на официальных страницах в соцсетях сотрудники МЧС, скорой помощи, пожарных и полицейских отделений во Франции, Голландии, Новой Зеландии, России, Швейцарии и многих других стран.

Картинка, выложенная из "имущества" спецслужб, напоминает экранчик тетриса. Фото: соцсети.

Почему «тетрис-челлендж»?

Чтобы выполнить задание для фото необходимо графично расположить снаряжение, оборудование и самих себя на земле или другой плоской поверхности таким образом, чтобы все детали вписались и напоминали прямоугольник или квадрат. Создатели челленджа решили, что такой предметно-человеческий флетлей сильно напоминает экранчик «тетрисов» – игрушек из девяностых.

В челлендже поучаствовали уже многие страны. Фото: соцсети.

Чего только уже не выкладывали в челлендже?! И пожарные шланги, и вертолеты спасателей, и гидрокостюмы с ластами, и дорожные знаки с мигалками, даже танк Красного креста!

– Тем временем, оперативная бригада электросетей Минска поучаствовала в #tetrischallenge и вызывает МЧС и ГУВД Минск,– написала пресс-служба ГПО «Белэнерго» в официальном аккаунте в Твиттере.

А что, мы бы с удовольствием посмотрели, как ответят на вызов и другие белорусские спецслужбы?

Но эффектнее всего на фото смотрится служебный вертолет... Фото: соцсети.