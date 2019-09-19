2019-09-19T19:58:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанка разбила бутылку шампанского о мотоцикл за то, что байкер ее не прокатил

Ей грозит до 3 лет за хулиганство
Надежда БУТОВИЧ
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Бутылка шампанского повредила мотоцикл на 700 рублей. Фото: pixabay.com.Бутылка шампанского повредила мотоцикл на 700 рублей. Фото: pixabay.com.
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В Минске недавно произошел конфликт между женщиной и байкером, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился владелец байка «Хонда GL 1800». Молодой человек рассказал, что когда стоял на парковке у продмагазина на Логойском тракте, к нему подошла подвыпившая женщина с необычной просьбой. Дама стала упрашивать мотоциклиста покатать ее с ветерком, но тому вовсе не хотелось отправляться с ней «на прогулку».

– Когда фигурантке не удалось уговорить упертого байкера, она разозлилась. Взяла бутылку шампанского и со всей силы швырнула ее в ненавистное ТС. Стеклянная бутылка повредила мотоцикл, ущерб составил 700 рублей, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре правоохранители выяснили личность злоумышленницы. Это была 38-летняя жительница столицы. В преступлении женщина созналась, но сказала, что во всем виновато алкогольное опьянение, хотя обычно, по ее словам, спиртным минчанка не злоупотребляет.

– Дело передано на правовую оценку. Согласно Уголовному Кодексу Беларуси максимальная ответственность за хулиганство – лишение свободы на три года, – уточнили в ГУВД.

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