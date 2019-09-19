Видеофакт. Легковушка сбила женщину на «зебре» и несколько метров провезла на капоте

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Авария с участием пешехода случилась в четверг, 19 сентября. В центре города над Бугом под колеса иномарки на регулируемом пешеходном переходе угодила женщина.

Видео ДТП зафиксировала камера внешнего видеонаблюдения. Ролик опубликован на канале WikiLink Интернет-Провайдер в YouTube.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром, примерно в 07.50 часов, на непростом брестском перекрестке, где пересекаются проспект Машерова с улицей Советских пограничников.

События перед ДТП развивались следующим образом: женщина пересекла проспект на «зеленый», затем повернула направо на другой переход и, не останавливаясь, пошла через проезжую часть. Хотя, судя по видео, для нее скорее всего и горел запрещающий сигнал светофора. В этот же момент, совершал маневр водитель иномарки, он поворачивал из «кармана» налево и сбил женщину. После столкновения водитель затормозил не сразу, «прокатив» пешехода на капоте пару метров.

На помощь пострадавшей поспешили очевидцы, немного замешкавшись вышел водитель. С места аварии ее забрала машина скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.