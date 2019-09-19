2019-09-19T21:07:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах прокладывали канализацию и нашли артиллерийский ствол со снарядом

Боеприпас взорвали на полигоне
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Неразорвавшийся снаряд на десятилетия застрял в стволе орудия. Фото: УВД Брестского облисполкома.Неразорвавшийся снаряд на десятилетия застрял в стволе орудия. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в районном центре на Брестчине в четверг, 19 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Днем, примерно в 14.10 часов, в дежурную службу ГУВД Барановичей позвонили со стройки на улице Заслонова. Прораб строительной бригады сообщил о том, что на объекте обнаружена взрывоопасная находка.

– В этот день строительная бригада проводила земляные работы, прокладывая канализацию к строящемуся в микрорайоне магазину. В раскопанной толще грунта рабочие увидели металлическую трубу. Это оказался ствол от артиллерийского орудия, внутри которого находился снаряд, – пояснили в пресс-службе.

На место незамедлительно выехали правоохранители и группа саперов-пиротехников воинской части 7404. Они подтвердили, что обнаруженная находка – это 75-миллиметровый снаряд. А застрял неразорвавшийся боеприпас на десятилетия в стволе артиллерийского орудия времен ВОВ.

Объекты с участка изъяли, обезвредили, а затем уничтожили на спецполигоне за городом.

К слову, похожее ЧП произошли на днях в Жабинке, где сначала в капусте, а потом в сахарной свекле обнаружили снаряды времен ВОВ.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Электроплитка, тарелки, носки, банка тушенки»: в Минске знакомая обокрала пожилую подругу
Видеофакт. Легковушка сбила женщину на «зебре» и несколько метров провезла на капоте
Минчанка разбила бутылку шампанского о мотоцикл за то, что байкер ее не прокатил
Фотофакт: Минские энергетики поучаствовали в международном флешмобе и бросили вызов МЧС и Минской милиции
В Чаусах рабочего зажало и переломало кости в сушильном комплексе для древесины
В Зельвенском районе молодая ветврач украла у водителя колхоза $1600
Погода в Беларуси 20 сентября: дожди и до +13
Беларусь и Уругвай собираются отменить визы
В Бресте машина сбила 8-летнего ребенка
Сельским учителям повысили оклады на 20%
В Калинковичах двухлетняя девочка оказалась запертой в машине, ее доставали оттуда спасатели
В Ветке парень вынес из горящего дома двух знакомых, но сам погиб
Лукашенко: «Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то лучше собирайте портфели и уходите сразу»
В Гомеле ребенок отравился угарным газом
Лукашенко о конфликте в гомельской школе: «Я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то»
В Витебском районе опрокинулась легковушка, пострадал пассажир
Минчанин купил 15 тыс. литров топлива, расплачиваясь картами иностранцев
«Неосторожность при курении». В Бобруйске на пожаре пострадал пенсионер
«Хотели сдавать в аренду». Двое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси
«Хотел поговорить со своей девушкой»: в Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост через Днепр
Александр Лукашенко продлил «семейный капитал» до конца 2024 года