В Барановичах прокладывали канализацию и нашли артиллерийский ствол со снарядом

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в районном центре на Брестчине в четверг, 19 сентября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Днем, примерно в 14.10 часов, в дежурную службу ГУВД Барановичей позвонили со стройки на улице Заслонова. Прораб строительной бригады сообщил о том, что на объекте обнаружена взрывоопасная находка.

– В этот день строительная бригада проводила земляные работы, прокладывая канализацию к строящемуся в микрорайоне магазину. В раскопанной толще грунта рабочие увидели металлическую трубу. Это оказался ствол от артиллерийского орудия, внутри которого находился снаряд, – пояснили в пресс-службе.

На место незамедлительно выехали правоохранители и группа саперов-пиротехников воинской части 7404. Они подтвердили, что обнаруженная находка – это 75-миллиметровый снаряд. А застрял неразорвавшийся боеприпас на десятилетия в стволе артиллерийского орудия времен ВОВ.

Объекты с участка изъяли, обезвредили, а затем уничтожили на спецполигоне за городом.

К слову, похожее ЧП произошли на днях в Жабинке, где сначала в капусте, а потом в сахарной свекле обнаружили снаряды времен ВОВ.