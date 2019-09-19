2019-09-19T21:46:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Электроплитка, тарелки, носки, банка тушенки»: в Минске знакомая обокрала пожилую подругу

Правоохранители вычислили злоумышленницу прежде, чем она все продала
Надежда БУТОВИЧ
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Воровка унесла носки, тарелки, плитку - все думала продать. Фото:pixabay.com.Воровка унесла носки, тарелки, плитку - все думала продать. Фото:pixabay.com.
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Правоохранители Партизанского района столицы расследовали на днях кражу из квартиры 60-летней минчанки, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Женщина ушла на работу, а вернувшись увидела, что дома кто-то побывал. Неизвестный «приделал ноги» электроплитке, 10 тарелкам, пяти парам носков, кухонному полотенцу и, видимо "на закуску", – банке тушенки.

– Потерпевшая оценила нанесенный ущерб в 60 белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

Вскоре милиционеры вышли на след злоумышленницы. Ей оказалась 36-летняя знакомая минчанки. Женщина знала, что в квартире плохо закрывается входная дверь и решила, что это хороший повод, для… кражи.

– Фигурантка пришла в квартиру, зная, что женщина должна быть на работе. Постучала для убедительности, а потом проникла внутрь и взяла то, что приглянулось. Вещи злоумышленница думала продать, но не успела, так как была задержана оперативниками. Дело передано на правовую оценку, – уточнили в ГУВД.

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