2019-09-20T10:19:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Двухлетняя девочка в Калинковичах заблокировалась в машине

Ребенка спасали работники МЧС
Ирина ВЕТРОВА
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Дверь Мерседеса была заблокирована. Фото: gomel.mchs.gov.byДверь Мерседеса была заблокирована. Фото: gomel.mchs.gov.by
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ЧП случилось 18 сентября. На улице Фрунзе в легковом автомобиле заблокировался замок, и двухлетний ребенок оказался заперт внутри машины. Об этом сообщает gomel.mchs.gov.by.

Когда сообщение об этом поступило спасателям, они тут же приехали на место происшествия. Выяснилось, что был заблокирован центральный замок в автомобиле "Мерседес" 2005 года выпуска. Работники МЧС смогли открыли дверь автомобиля с помощью подручных средств.

С девочкой все в порядке - она не пострадала.

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