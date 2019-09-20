Двухлетняя девочка в Калинковичах заблокировалась в машине

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ЧП случилось 18 сентября. На улице Фрунзе в легковом автомобиле заблокировался замок, и двухлетний ребенок оказался заперт внутри машины. Об этом сообщает gomel.mchs.gov.by.

Когда сообщение об этом поступило спасателям, они тут же приехали на место происшествия. Выяснилось, что был заблокирован центральный замок в автомобиле "Мерседес" 2005 года выпуска. Работники МЧС смогли открыли дверь автомобиля с помощью подручных средств.

С девочкой все в порядке - она не пострадала.