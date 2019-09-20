Ввод в эксплуатацию экс-Кемпински перенесли на 2022 год

Экс-Кемпински начали строить в 2010 году к Чемпионату мира 2014 года. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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Срок ввода в эксплуатацию здания экс-Кемпински у Белгосцирка в Минске перенесен на 2022 год. Об этом говорится в указе президента Беларуси от 18 сентября №346, сообщает belta.by.

Если раньше по указу строительство комплекса планировалось с гостиницей, то теперь это положение исключено.

Напомним, изначально сдать гостиницу планировали к чемпионату мира по хоккею в 2014 году. Однако к чемпионату комплекс так и не открыли. Когда у учредителя начались проблемы, заговорили о смене собственника. Но желающих купить долгострой не находилось.

Сеть отелей Kempinski отказалась от управления будущей гостиницей, после чего здание прозвали «не-Кемпински».

В январе 2017 года стало известно, что Сбербанк купил многострадальное здание за 2 белорусских рубля, а на окончание строительства нужно еще 100 миллионов долларов.