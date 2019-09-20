КП Беларусь
В Минске при строительстве третьей линии метро упал автокран
Он рухнул в котлован глубиной 25 метров. Пострадал машинист
Машинист в момент падения выпрыгнул в котлован. Фото: mchs.gov.by
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ЧП произошло вечером в четверг, 19 сентября. В Минске на улице Короля, на территории строительства третьей линии метро, упал автомобильный кран, сообщает mchs.gov.by.
Как выяснилось, это произошло при проведении работ по перемещению металлической опалубки. Автомобильный кран упал в котлован глубиной 25 метров.
В кабине управления был машинист, который в момент падения выпрыгнул в котлован. Его доставили в больницу с подозрением на перелом.
Автокран поврежден.