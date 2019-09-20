Лукашенко потребовал оптимизировать количество льнозаводов в Витебской области

Президент поручил разобраться с количеством льнозаводов и при необходимости сократить. Фото: belta.by

Президент находится с рабочей поездкой в Кореличском районе

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Сегодня, 20 сентября, Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в Кореличский район Гродненской области, сообщает belta.by.

Во время посещения ОАО "Кореличи-Лен" президенту доложили о структуре льноводческой отрасли в разных регионах Беларуси, в том числе в Витебской области.

- Зачем восемь заводов на 13 тысяч гектаров? - спросил Александр Лукашенко. Он поручил разобраться и при необходимости сократить их число.

Первичной переработкой льна в Беларуси занимаются на 22 льнозаводах и 2 производственных участках. Налажено производство нетканых материалов, крученых изделий, костробрикетов, льняного масла. Из 22 льнозаводов прибыльными являются 20. За январь - июль получено 8,1 млн рублей прибыли.

В этом году урожайность льнотресты в Беларуси более 32 ц/га. А в прошлом году было собрано 26,8 ц/га.