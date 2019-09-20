Подготовлен проект решения о шенгене по 35 евро для белорусов

Теперь его должны одобрить Европарламент и Совет ЕС

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Похоже, что долгожданные визы по 35 евро для белорусов становятся еще ближе. На завершающую стадию вышли процедуры Евросоюза, предшествующие упрощению визового режима с нашей страной.

Подготовлен проект решения Совета ЕС о подписании визового соглашения с Беларусью. Теперь его должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Напомним, сейчас шенгенская виза для белорусов стоит 60 евро. В нашем регионе такую цену за визы платим только мы: для россиян они стоят 35 евро, украинцам визы не нужны.

Если упрощение визового режима все же не произойдет, в феврале 2020 года шенгенские визы для белорусов подорожают до 80 евро.